تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في قرية السويد بالبحيرة إلى جلسة الغد

أصدرت محكمة جنايات دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، قرارا بتأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في قرية السويد بكوم الفرج التابعة لمركز أبو المطامير، لجلسة غد الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، وذلك لتمكين المحامي المنتدب من قبل المحكمة من الاطلاع على أوراق القضية، لعدم وجود محام من قبل المتهم للدفاع عنه.

بلاغ بالعثور على جثة

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه مصرف مركز التدريب بقرية سيدي دمين التابعة لجناكليس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه مهشم الرأس وأن هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وأوضحت التحريات أن الجثة التي تم العثور عليها لشخص كان مبلغا من قبل أسرته باختفائه، ويدعى «حسن محروس عبد الفتاح أبو شعير»، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم قرية كدوة السويد بكوم الفرج.

كشف غموض الواقعة

ووجهت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها والأداة المستخدمة، وتم ضبط المتهم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا يدعى «فكري م. ع.غ»، مقيم قرية أبو العدا التابعة لدائرة المركز، حيث قام باستدراج المجني عليه من داخل المسجد المجاور لمنزله بزعم شراء كمية من أجولة الدقيق.

وأشارت التحريات، أنه أثناء سيرهما غافله وعاجله بضربة على رأسه ثم انهال عليه بالضرب على رأسه حتى أرداه قتيلا، ثم استولى على ما يحوزه من أموال وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية.

وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، وتمت إحالته لمحكمة جنايات إيتاي البارود.