تأجيل محاكمة قاتل محفظ القرآن في البحيرة إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية عشر، في جليتها المنعقدة صباح اليوم، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة «تيمور الكندوز»، المتهم بقتل محفظ القرآن الكريم، المقيم بقرية «الصواف»، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى جلسة غد.

تأجيل المحاكمة

وأصدرت محكمة جنايات دمنهور في جلية الثاني من أكتوبر الجاري قرارا بتأجيل محاكمة الكندوز، إلي جلسة اليوم 5 أكتوبر لاستكمال المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «محفظ القرآن».

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب توفي إثر إصابته بطلق ناري بالطريق الزراعى الكائن بمنطقة التوفيقية، دائرة المركز، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة لمتابعة التحقيقات.

تشكيل فريق بحث جنائي

وعلى الفور توجه فريق بحث جنائي إلى مكان الواقعة حيث تبين وفاة «عماد عبدالمنعم»، 36 عامًا، بطلق ناري، وبتقنين التحريات تمكن ضابط المباحث من ضبط مرتكب الواقعة «تيمور الكندوز»، مقيم بمحافظة الغربية، ومسجل حظر في 3 جرائم سابقة، وبمواجة المهتم اعترف بارتكاب الواقعة وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فقررت إحالته إلى المحاكمة.