السبت إجازة أسبوعية بكل مدارس الأقصر لمدة عام

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة في اليوم الأول لبدء الدراسة، يرافقه صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهل المحافظ، جولته بزيارة مدرسة الشهداء الابتدائية بالعوامية، واطمئن على سير العملية التعليمية موجها بضرورة تسليم الكتب الدراسية من بداية اليوم الأول، مشيدا بالالتزام والانضباط الواضح بمدارس المحافظة، وكذلك الدور الأمني المتميز من خلال التمركزات الأمنية بمحيط المدارس والدوريات المرورية لمنع التكدس المروري بالشوارع.

السبت إجازة

وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، باعتبار يوم السبت من كل أسبوع إجازة بكل مدارس الأقصر، لمدة عام تيسيرا على أولياء الأمور وتوفيرا للنفقات، مع زيادة عدد الحصص وتوزيعها على باقي أيام الأسبوع.

وكانت عدسة «الوطن» رصدت بدء توافد التلاميذ والطلاب على المدارس في اليوم الأول للعام الجديد، وسط تشديدات أمنية عبارة عن تمركزات شرطية بجوار المدارس وفي الميادين والشوارع الرئيسية ودوريات للمرور لتنظيم السير في الشوارع.

استعدادات المدارس

وأصطحب أولياء الأمور أبنائهم للمدارس، حيث شهدت محيط المدارس تجمعات لأولياء الأمور للاطمئنان على الطلاب.

وكانت محافظة الأقصر اعلنت تجهيز أكثر من 514 مدرسة، منها 4 تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، إضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتها ورفع كفاءتها لاستيعاب الطلاب والطالبات، وأشارت المحافظة في بيان إلى أن هناك 7089 فصلا في 514 مدرسة.