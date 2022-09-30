الآلاف يحيون ليالي المرماح والتحطيب احتفالا بالمولد النبوي في الأقصر

احتفل الآلاف من قرية منشاة العماري بالأقصر، بالمولد النبوي الشريف، بتنظيم سباقات الخيل المعروفة بـ «المرماح»، ويتبارى العشرات من الخيالة والفرسان في مضمار الخيل لإظهار الفروسية والبراعة في التحكم في الخيل.

يقول العماري عادل العماري، أحد الخيالة المشاركين في المرماح، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في قرية منشاة العماري له طابع خاص، وتبدأ الاحتفالات منذ أول يوم من شهر ربيع الأول بتنظيم سباقات الخيل المعروفة محليا باسم المرماح لمدة 12 يومًا وحلقات التحطيب، على أنغام المزمار البلدي، بحضور الآلاف من أهالي الأقصر.

ويضيف العماري، في تصريح لـ«الوطن»، إن سباقات المرماح تجمع الخيالة من مختلف محافظات الصعيد، فالمرماح يعتبر ميدانا للفخر بين قبائل وعائلات الصعيد فكل حصان أو فارس هو في الأساس يمثل عائلة أو قبيلة، فالحصان أو الفارس الذي يظهر براعة وفروسية في ميدان المرماح يرفع من شأن العائلة أو القبيلة التي يمثلها.

ويستطرد: يبدأ المرماح عقب صلاة العصر مباشرة، حتى صلاة المغرب، ثم تبدأ ليلا ليالي الرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدي.

ويتابع: «أيضا هناك بورصة للخيول، فالخيول التي تظهر براعة في المرماح يرتفع ثمنها والعكس بالعكس، ويتوافد العشرات من الخيالة والفرسان من مختلف محافظات وقرى الصعيد، حاملين خيولهم فوق سيارات ربع نقل في مشقة وتعب، من مسافات بعيدة لا يهمهم سوى الاستمتاع في المشاركة في المرماح».

أما بالنسبة للتحطيب، يشير حسين بشاري، أحد لاعبي التحطيب، إلى أنهم يحرصون على المشاركة في المولد للتسامر والاحتفال ومقابلة الأحباب فهى من الألعاب التي ليس فيها فائز أو خاسر.