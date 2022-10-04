وفد التنسيقية يشارك في مبادرة «الأحزاب والتغير المناخي»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مبادرة حزب إرادة جيل «الأحزاب والتغير المناخي» التي أطلقها الحزب اليوم من مقره الرئيسي بالقاهرة.

شارك في إطلاق المبادرة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية وأمناء شباب تحالف الأحزاب وعدد من قيادات وشباب حزب إرادة جيل.

وخرجت المبادرة بعدد من التوصيات جاءت كالتالي :

1- تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفي، وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفي؛ من (استعمالات الأراضي – الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.

2- دعم قدرات المجتمع الريفي لإدارة موارده ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناخي.

3- تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على استنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في زراعتها.

4- رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل على تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الإستزراع السمكي.

5- دعم منظومة استبدال سخانات المياة الكهربائية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلي للطاقة الشمسية، وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.

6- حث المجتمع المدني لاستخدام سيارات النقل الجماعي، وتشجيع توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة ومريحة للركاب بديلا عن السيارة الخاصة.

7-إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل جمهورية مصر العربية مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف، والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.

٨- العمل على تهيئة البنية التشريعية للحد من تلوت البحيرات والمجاري الأقليمية المصرية.

٩- التوسع فى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال حث القطاع الخاص من المنشآت الصناعية إلي التحول للاخضر.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب النائب محمد اسماعيل، النائب محمد تيسير مطر ، النائب محمد عزمي، والنائبة نهى زكي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ومن أعضاء التنسيقية هلا عبادة، حسام الدين محمود، مينا كمال، تقى شاهين، بسمة العقدة، زينب التهامي، معتز عبد الله، ومصطفى الجمل.