«ابني أديبا».. مبادرة التنسيقية لتدريب الأطفال على الكتابة القصصية

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن خطوات الدولة المصرية سريعة لتغطية جميع فئات المجتمع، مثل الأطفال، مشددةً على أن التنسيقية لديها استراتيجية متكاملة للطفل، وعلى راسها تنمية الوعي والثقافة وضمان الحقوق.

مبادرة لبناء الوعي

وأضافت «الشريف»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مبادرة بناء الوعي مميزة للغاية، لأن للأجيال الجديدة الحق في الحصول على حظ جيد من التعليم والمعرفة، وتتضمن استراتيجية التنسيقية في أولى مراحلها مرحلة ابني أديبا».

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن «ابني أديبا» ستكون نواة قوية لاستراتيجية تخص الطفل على أرض الواقع: «لا نعلن عن الاستراتيجية قبل بدء التنفيذ، حيث أعلنا عن مبادرة ابني أديبا بعد انتهاء مرحلتها الأولى».

الجزء الثاني من المبادرة

وأكدت، أن الجزء الثاني من المبادرة هو تعليم البرمجة: «نحن في حاجة إلى طفل يكتب جيدا، كما أننا نعلمه حرفة مثل التصميم وصناعة الأفلام الكرتونية التي تواكب العصر، ونحتاج إلى عقول وأطفال تجيد الكتابة، ومن يجيد الكتابة يحب القراءة، وبالتالي فإننا نهتم بخيال الطفل».

وأشارت، إلى أن الفئة المستهدفة من الأطفال تبدأ من عمر 7 سنوات حتى 14 سنة: «عندنا أطفال يعرفوا معلومات كتيرة، الجيل الجديد عنده فضول للتعليم وأدوات التعلم المتمثلة في الإنترنت».

وشددت، على أن هناك هجمة قوية على الأطفال في المجتمعات ومنها المجتمع المصري، وذلك لطمس الهوية، وبالتالي فإن التنسيقية ستطلق استراتيجية كاملة تستهدف الحفاظ على هوية الأطفال وتنمية الثقافة والوعي لديهم.