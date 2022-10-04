نائب «التنسيقية»: مصر قادرة على العبور للجمهورية الجديدة كما عبرت خط بارليف

وجّه محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس.

الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

وأضاف القط، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي ينفذ إنجازات وفعاليات دولية ومحلية، موجّها له الشكر على ما يبذله من جهد: «الرئيس يؤكد أنّ مصر قادرة على العبور إلى التنمية والجمهورية الجديدة، ومواجهة الأزمات العالمية، كما استطاعت سابقا إلى عبور خط برليف».

ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، إلى أنّ القوات المسلحة أثبتت أنّها درع وسيف، والشعب المصري أثبت أنّه في رباط إلى يوم الدين، ومصر قادرة على مواجهة التحديات.

وهنأ القط، الشعب المصرى بالذكرى الـ49 لـ نصر أكتوبر المجيد، والمولد النبوى الشريف.