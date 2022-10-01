وفد «التنسيقية» يشارك في يوم تفوق المهندس المدني

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فاعليات احتفال النقابة العامة للمهندسين بيوم تفوق المهندس المدني السادس بمسرح الجلاء.

وشهدت الاحتفالية، التي حضرها وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تكريم أوائل خريجي كليات الهندسة قسم مدني بالجامعات المصرية وتقديراً للمهندس المهندس ودورة في بناء الجمهورية الجديدة.

المشروعات القومية العملاقة

كما شهدت الاحتفالية، استعراض المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة ودور المهندس المدني في تنفيذها في كل المجالات سواء التشييد، والبناء، والطرق، والإسكان، والموارد المائية وغيرها من المجالات في ضوء بناء الجمهورية الجديدة التي نتمناها.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، والمهندس أحمد صبري المهندس، وحازم ضيف، والمهندس محمد عمران من أعضاء التنسيقية.