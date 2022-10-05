أستاذ بجامعة بني سويف: النباتات الطبية والعطرية قطاع اقتصادي عالمي

قال الدكتور ممتاز حجاب، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف، إن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، به عددا من الأقسام، أولها قسم الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد، وتكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية، والتكنولوجيا الحيوية، والمستحضرات الطبية والدوائية.

آلية العمل في المعهد

وأضاف «حجاب»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أن آلية العمل في المعهد، تعتمد على أقسام متعددة، أهمها كيفية اختيار أفضل سلالة للنبات المستهدف لتحقيق أفضل إنتاجية، ثم الوصول إلى محتويات النبات من زيت وأوراق ونبات، «الكيمياء في المرحلة الأخيرة دي، بيكون ليها دور كبير في استخلاص الزيوت والعجائن من النباتات».

النباتات الطبية والعطرية قطاع اقتصادي عالمي

واستطرد أن «النباتات الطبية والعطرية قطاع اقتصادي عالمي زي تجارة السلاح، لأن الأدوية بتعتمد عليه، والمستحضرات الطبية والدوائية والتجميل بتعتمد عليه، وكمان بيدخل في التوابل، والعالم مش بيستغنى عنه».

أبحاث على أصناف النباتات

وأوضح أنه بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية، فيتم فيه إجراء أبحاث على أصناف النباتات، لإنتاج أصناف جديدة تعطي إنتاج أكبر ومحتوى يتم استخلاص الزيوت والمركبات منه بنسب أكبر، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من تلك النباتات، ثم تنتهي الأقسام بقسم المستحضرات الطبية والدوائية، ويكون أساسه طلاب كلية الصيدلة، مشيرا إلى أن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، الوحيد على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المعهد يتداخل فيه 3 كليات بتخصصات مختلفة، وهي العلوم الزراعية والصيدلانية وكليات العلوم.

استنباط أصناف زراعية جديدة

أضاف أن المعهد نجح في استنباط أصناف زراعية جديدة، سيقوم خلال المستقبل القريب إدخالها في الزراعة المصرية، «الفلاح المصري من زمان وهو يزرع النباتات الطبية والعطرية، وبيستفاد منها، والطقوس المصرية في الأكل صحية، ياريت نستمر عليها».

ولفت إلى أن المعهد حاليا، بات يتعاون مع الكثير من الدول المتطورة في تكنولوجيا استخلاص المنتجات الطبية والعطرية من النباتات، «ممكن نستخلص مادة من الينسون اللتر بتاعها بـ1000 دولار، وممكن نستخلص بطرق تانية الملي الواحد بـ300 دولار، وعايزين نوصل لده لزيادة القيمة المضافة، والدخل القومي من تمثل تلك المستخلصات كبير جدا».