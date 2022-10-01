رئيس جامعة بني سويف يستقبل الطلاب الجدد بـ5 وصايا.. اصنعوا ذكريات سعيدة

بعث الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، برسالة تهنئة إلى طلاب جامعة بني سويف القدامى والجدد، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأوصى رئيس جامعة بني سويف الطلاب الجدد بعدد من الوصايا، خلال رسالته لهم عبر الموقع الرسمي للجامعة.

وصايا رئيس جامعة بني سويف للطلاب الجدد

1- الحصول على أعلى الدرجات، وأن تكون الدراسة مثمرة وناجحة ومليئة بالذكريات السعيدة.

2- الجدية والالتزام في تلقي الدروس والتحصيل العلمي، والاستفادة من الوقت المخصص للدراسة.

3- الاستفادة من الوقت المخصص للنشاط الطلابي، لأن الأنشطة الطلابية بكل تنوعاتها الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية تصقل خبرات الطالب وتوسع مداركه وتنمي روح الابتكار والابداع وتتيح له فرص التفاعل مع الاخرين داخل و خارج الجامعة .

4- الجامعة قبل أن تكون مكاناً لتحصيل العلم هي مكان لتربية العقول وتهذيب النفوس وبناء الشخصية الايجابية.

5- استغلوا سنوات دراستكم الجامعية في تعميق الحوار وأواصر الصداقة والتعاون المثمر مع زملائكم وأساتذتكم حول كل الموضوعات الدراسية والاجتماعية.

رئيس جامعة بني سويف للطلاب: أنتم أمل المستقبل وروح الحاضر

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، خلال كلمته، أن الطلاب هم أمل المستقبل وروح الحاضر، وهم من سيتحملون مسؤولية العمل الجاد الذي ينهض بالوطن ويساهم في رقيه وتطورة للأمام.