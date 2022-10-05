زيلينسكي يعلن تقدم الجيش الأوكراني.. وألمانيا لا تستبعد استخدام بوتين للسلاح النووي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يحقق تقدما وصفه بـ«السريع والقوي» في جنوب البلاد وأنه استعاد عشرات البلدات الأوكرانية هذا الأسبوع من القوات الروسية في الجنوب وفي الشرق.

وأضاف زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن «الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية»، مشيرا إلى أنه حرر عشرات المراكز السكانية هذا الأسبوع وحده، وأن هذه المراكز تقع في مناطق خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك.

الروس خرجوا بشكل شبه كامل من الضفة الشرقية لنهر أوسكيل

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية ركزت نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة على هذا النهر كذلك من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.

كما أظهرت خارطة منطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا أن الروس خرجوا بشكل شبه كامل من الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، وهي الناحية الأخيرة التي كانت القوات الروسية لا تزال تسيطر عليها في المنطقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 سبتمبر أول تعبئة لجنود الاحتياط في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية لنشر المزيد من القوات في ساحات المعارك في أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يكن يخادع عندما ألمح إلى أنه جاهز لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن أمن الأراضي الروسية، ما أشعل في حينه موجة تحذيرات لا تزال مستمرة.

بيربوك: نأخذ التهديد النووي الروسي على محمل الجد

من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ضرورة أخذ التهديد الروسي على محمل الجد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المجتمع الدولي أوضح أن مثل هذا التهديد لن يخيفه.

وقالت خلال زيارة إلى وارسو: «هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مثل هذه التهديدات».