زيلينسكي: بوتين يريد إغراق بلادي بدماء الجنود الأوكران والروس

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يريد إغراق أوكرانيا بدماء الجنود الأوكران والروس، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

إعلان التعبئة الجزئية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا، وأكد في كلمة متلفزة صباح اليوم، أنّ روسيا ستعمل على ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا.

وأشار بوتين، إلى أنّ بروكسل وواشنطن يحثان النظام في كييف بشكل مباشر على نقل العمليات العسكرية إلى أراضينا، مؤكدًا أنّ روسيا ستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مواطنيها.

وفي سياق متصل، أعلنت مسؤولة أمريكية، أنّ الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في حربه ضد أوكرانيا، لدرجة أنّه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرة إلى أنّ المجنّدين الجدد غالبا ما يكونون مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب.