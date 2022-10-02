زيلينسكي يتعهّد باستعادة مدن جديدة شرق أوكرانيا أسوة بـ«ليمان»

تعهّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، باستعادة مدن أخرى في منطقة دونيتسك الأسبوع المقبل، أسوة بمدينة ليمان، التي نجح الجيش الأوكراني في استعادتها والسيطرة عليها وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تمثل استعادة «ليمان» التي ضربتها قوات موسكو لأسابيع للسيطرة عليها، أول انتصار عسكري أوكراني في الأراضي التي أعلن الكرملين أنّها ملكه، وتعهّد بالدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة.

زيلينسكي: رفع المزيد من الأعلام الأوكرانية في دونباس

وقال زيلينسكي في خطابه: «خلال هذا الأسبوع، تم رفع المزيد من الأعلام الأوكرانية في دونباس، وسيكون هناك المزيد في الأسبوع المقبل».

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنّ قواتها دخلت مدينة ليمان في منطقة دونيتسك الشرقية بعد محاصرة عدة آلاف من القوات الروسية قرب البلدة.