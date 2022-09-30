عاجل.. زيلينسكي يجتمع مع قادة الجيش لوضع خطة استعادة الأراضي المحتلة

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، اجتماعه مع قادة الجيش لوضع خطة لاستعادة الأراضي التي شهدت استفتاءات لضمها إلى روسيا، بحسب ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

تراس لن نسمح لبوتين بتغير الحدود الدولية

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه سيلقي خطابا اليوم الساعة 2 بتوقيت القاهرة، كما سيلتقي مع المسئولين المعنيين في المناطق الأربع التي أعلن عن ضمها لروسيا.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إننا لن نعترف بالمناطق الأربع إلا كأراض أوكرانية، ولا يمكن السماح لبوتين بتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة الغاشمة.