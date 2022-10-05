شيرين: مصر فيها حاجات حلوة كتير.. وأنا من ضمن خيرات البلد

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب على مشاركتها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، مضيفة «ده نابع من نشأتي المصرية قوي ونشأتي مصرية قوي وعتيقة قوي والبلد دي طلعت ناس كتير فنانين وعلماء ومصر فيها خير وفيها حاجات كتير حلوة وأنا من ضمن الخيرات بتاعة مصر».

شيء عظيم إني أشارك في حديث عظيم زي ده

وأوضحت شيرين عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها تشرفت بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، «شيء عظيم إني أشارك في حديث عظيم زي ده وشيء عظيم إني أشوف سيادة الرئيس وأنا كنت فرحانة قوي قوي قوي ومبسوطة».

وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها تحرص على تقديم التحية دائمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة التحية أيضا لأبطال حرب أكتوبر العظماء، مشيرة إلى أن هؤلاء أعادوا لنا بلادنا بالشرف والكرامة، لافتة إلى أن كل البلاد العربية تسعد بذكرى انتصارات أكتوبر، مشددة على سعادتها بالمشاركة في الاحتفال الـ49 بانتصارات أكتوبر المجيدة.