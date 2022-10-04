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شيرين عبدالوهاب تغني مع الطفل محمد أسامة بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كتب:

محمد عزالدين
10:34 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
شيرين عبدالوهاب والطفل محمد أسامة خلال الندوة التثقيفية

شيرين عبدالوهاب والطفل محمد أسامة خلال الندوة التثقيفية

قدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب فقرة غنائية بصحبة الطفل محمد أسامة، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.

وجاءت كلمات الأغنية: «وأنت ماشي في سينا حاسب رمل سينا كله دم.. من زمان مات لك هنا خال وأب وابن عم، وناس كتير مش معدودين، وجد كان شايل في جيبه سلسلة مكتوب عليها آية من سورة يس».

 

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