محمد أسامة عن غنائه أمام الرئيس: «حققت حلمي والدويتو مع شيرين فرحني»

تحدث الطفل محمد أسامة، عن كواليس غنائه اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بأغنية «وأنت ماشي في سينا»، مؤكدا أنه لا يصدق حتى الآن ما يحدث ولم ينم منذ أمس للتحضير لما قدمه اليوم، وقلقًا من المسؤولية الكبيرة وأملا في أن يبلي بلاءً حسنًا.

وأضاف «أسامة» لـ«الوطن»، أنها المرة الأولى التي يقابل فيها الرئيس السيسي، لذا كان متوترا قليلًا، قبل أن يأخذ الثقة على المسرح ويطلق العنان لصوته بجوار الفنانة شيرين عبد الوهاب.

هشام جمال يرشح محمد أسامة للغناء بالندوة

وأشار الطفل الذي اشتهر بأغنية «الغزالة رايقة»، إلى أن التحضير للأغنية كان دون علم أحد: «هشام جمال رشحني واتقبلت، وروحت أسجل الأغنية وتم الموافقة عليا، سجلنا الأغنية 3 مرات عشان تطلع بالشكل ده».

كما أوضح أن الوقوف على المسرح تطلب بروفات كثيرة، وأدى بشكل جيد رفقة شيرين عبد الوهاب التي أعلن في وقت سابق عن أمنيته في الغناء معها: «شيرين فنانة جميلة وبحب صوتها جدا ومن زمان نفسي أغني معاها، والبروفات معاها كانت بتبسطني جدا».

محمد أسامة: حققت كل اللي عايزه في يوم واحد

وأعرب محمد أسامة عن سعادته اليوم، قائلًا: «الحمد لله حلمي اتحقق ومش مصدق نفسي، كان نفسي أشوف الرئيس من زمان ويسمع صوتي، وكمان حققت أمنيتي بالدويتو مع شيرين، الحمد لله الاتنين حصلوا في نفس اليوم».

الندوة التثقيفية التي أحياها محمد أسامة وشيرين، شهدت أيضًا عدد كبير من الفقرات الفنية الأخرى غنائيًا وتمثيليًا، كما شهدت حضور عدد كبير من رجال القوات المسلحة والوزراء وقادة الدولة.