شيرين عبدالوهاب: طارق مدكور عايز يغير عنوانه من كتر العرسان اللي بتيجي لي

سخرت الفنانة شيرين عبدالوهاب من قولها «اللي عايزني يطلب إيدي من طارق مدكور» قائلة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، «طارق عايز يغير عنوانه من كتر العرسان اللي بتيجي لي».

كواليس أغنيتها الجديدة

وكشفت شيرين عبدالوهاب كواليس أغنيتها الجديدة «المترو»، لافتة إلى أنها تأخرت، معربة عن سعادتها بهذه الأغنية التي تعتبر تجربة جديدة لها ولونا جديد من ألوان الغناء، وأثنت على فريق عمل الأغنية الجديدة التي طرحتها منذ 3 أيام قائلة: «أغنية حلوة لأن عمرو مصطفى اللي لحنها وأمير طعيمة اللي كتبها والهندسة الصوتية طارق مدكور وأنا اشتغلت مع مجموعة محترمة وفنانين كبار».

أم كلثوم مبقتش أم كلثوم غير بمساعدة كل اللي كانوا حواليها

وتابعت شيرين عبدالوهاب: «أنا كملت بيهم وإحنا لوحدينا منقدرش نعمل حاجة وأم كلثوم السيدة العظيمة مبقتش أم كلثوم غير بمساعدة كل اللي كانوا حواليها من ملحنين وشعراء وأدباء وأنا كمان وأي فنان ميكتملش نجاحه غير بالعناصر اللي بتكملنا ونجاحنا بيكمل ببعض».