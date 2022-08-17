مهرجان القلعة يستضيف 25 طفلا من مرضى السرطان.. ويبدأ بدقيقة حداد

يستضيف حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقام حاليا بقلعة صلاح الدين الأيوبي، 25 طفلا من مصابي مرض السرطان وأسرهم، وذلك لتوجيه الدعم لهم.

دار الأوبرا تدعم مرضى السرطان

وكانت دار الأوبرا المصرية، هي صاحبة توجيه الدعوة للأطفال من مرضى السرطان لحضور فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوميا.

بدء حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وبدأ منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بحضور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وخالد داغر مدير البيت الفني بالأوبرا، وحرص الجميع على الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين.

هشام عباس يحيي حفل الافتتاح

ويحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان هشام عباس، رفقة أوركسترا الأنامل الصغيرة، بقيادة الدكتور راجي المقدم، ومجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة، وفرقة قلعة عمان «الأردن».

تكريم الشخصيات المؤثرة في الفن المصري والعربي

كما وصل عدد من توجه لهم الدعوة لتكريمهم ومن أبرزهم، الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح، واسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغني الأوبرا مصطفى محمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير، المايسترو الدكتور محمد عبدالستار، وممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية.

وأعلنت دار الاوبرا المصرية عن أسعار تذاكر الحفلات، وجاءت موحدة لجميع الحفلات بـ 20 جنيهًا فقط للحفلة، إذ إن الحجز يكون متاحًا على بوابة القلعة.