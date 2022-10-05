زوجة «صيدلي حلون» الثانية تروي تفاصيل مكالمة جمعتها بضرتها قبل وفاته بلحظات

كشفت ريم العسلي، الزوجة الثانية لـ ولاء زايد صيدلي حلوان، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعتها بالزوجة الأولى، قبل سقوط «ولاء» من الطابق الخامس في منزله بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

تفاصيل المكالمة الأخيرة

«ألو مين معايا، أنا ريم مرات الدكتور ولاء، وإيه يعني ما أنا كمان مراته»، مضمون مكالمة «ريم» مع زوجة صيدلي حلوان الأولى، التي استمرت لثوان، بعدما طلبت من زوجها تطليق ضرتها.

تقول «ريم» البالغة من العمر 32 عاما، إن ضرتها قالت لها عبر الهاتف المحمول: «هو قالك على اللي هيحصل ولا لسه، ورديت عليها بإني فهمت كل شيء»، وبعد ذلك أنهت المكالمة، ليعاود «ولاء» الاتصال مرة أخرى بعدها بدقائق ويقول لها: «يا ريم.. إنتي طالق»، ثم أغلق الهاتف.

لم تتوقع الغدر بزوجي في منزله

وأضافت الشابة الثلاثينية، أنها لم تتوقع الغدر بزوجها في منزله بعد إنهاء المكالمة مع زوجته الأولى، قائلة: «عمري ما كنت مفكرة إنهم هيوصلوا للدرجة دي ويغدروا بيه»، مشيرة إلى أنها رغم خشونة ضرتها أثناء مكالمتها، إلا أنها كانت تحدثها بطريقة جيدة لعدم افتعال المشكلات.

جدير بالذكر أن الصيدلي ولاء زايد، لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق الخامس في منزله بمدينة حلوان بالقاهرة، عقب الاعتداء عليه من قبل والد زوجته الأولى وشقيقيها و4 آخرين، حيث جرى القبض عليهم وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.