خبير: التغيرات المناخية تؤثر على الأمن الغذائي واستقرار المواطن

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، أستاذ المناخ الزراعي إن التغيرات المناخية قضية وجودية، حيث تضرب التغيرات المناخية كافة مناحي الحياة، ومنها الأمن الغذائي الذي يمثل استقرار المواطن، فالتغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات وعدم استجابة الدول الصناعية الكبرى للمطالب الدولية، ومنها تخفيض الانبعاثات يجعلنا في طريق عكس الطريق المطلوب أن نسير فيه من أجل مقاومة التغيرات المناخية، موضحا أن قطاع الزراعة هو قطاع هش تأثر بكافة قطاعاته بشكل كبير.

كمية اللحوم والتمثيل الغذائي والتحول الغذائي تكون قليلة جدا

وأضاف أستاذ المناخ الزراعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن التغيرات المناخية تؤثر على خصوبة الحيوانات وتناسلها ونفوقها وظهور أمراض جديدة لم تكن تتواجد من قبل على الساحة المصرية، مثل الحمى القلاعية بشكل متطور والدواجن التي تنفق بشكل كبير، شارحا أن كمية اللحوم والتمثيل الغذائي والتحول الغذائي تكون قليلة جدا خصوصا وأن الحيوانات تكون تحت ضغط برودة منخفضة أو حرارة عالية في الصيف، مما يؤثر على الأسعار وارتفاع أسعار العلف.

محصول القمح نبات يخرج منه غذاء إنساني وغذاء حيواني

وتابع أستاذ المناخ الزراعي أن محصول القمح نبات يخرج منه غذاء إنساني وغذاء حيواني، والموجات الحرارية العالية تؤثر على إنتاجية القمح بنسبة من 19 % لـ 20% نقص إنتاجية، مما يسبب نقص لغذاء الحيوان ونقص لغذاء الإنسان، هذا بجانب قلة الموارد المائية الناتجة على التغيرات المناخية، مما يؤثر على الثروة السمكية.