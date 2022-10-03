جامعة عين شمس تواصل فعاليات التحول نحو الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية

تستمر جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة في تنظيم فعاليات نحو التحول للأخضر بالتزامن مع استعداد مصر لمؤتمر المناخ، حيث نظمت كلية الآداب اليوم محاضرة بعنوان «التغيرات المناخية.. البصمة الكربونية.. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء».

وقالت الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، إن المحاضرة تأتي ضمن جهود جامعة عين شمس في هذا المجال التي بدأت بإنشاء أول مركز متخصص على مستوى الجامعات المصرية في مجال التحول الأخضر لدعم المشاركة الفعالة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالتزامن مع استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمتغيرات المناخية «COP 27» التي من المقرر عقدها في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

«هدى»: ضرورة تدعيم نشر الفكر الأخضر ورفع الوعي الثقافي البيئي

شددت الدكتورة هدى هلال، مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية على تدعيم نشر الفكر الأخضر ورفع الوعي الثقافي البيئي فضلاً عن الدعوة إلى التعاون بين الكلية ومركز التحول للأخضر من خلال تكوين مجموعات من الطلاب المتطوعين يتم تدريبهم على تبني الفكر الأخضر من أجل تعديل السلوكيات تجاه البيئة ليصبح السلوك البيئي الصحيح هو السائد والشائع وتقوم هذه المجموعات بنشر الوعي بين أقرانهم.

إضافة إلى الدعوة إلى تنظيم زيارة طلابية بدعم من إدارة الكلية إلى المركز للتعرف على المشروعات المختلفة في إطار دعم التحول للأخضر.

وعلى هامش المحاضرة، عرضت الكلية تجربة الجامعة لتحويل مخلفات المطعم والكافيتريات إلى سماد عضوى عن طريق الأجهزة التحويلية واقتراحات بعمل دراسة جدوى لمشروع تدوير المخلفات الورقية والزراعة المائية حتى يتسنى للطالب تطبيقه بعد التخرج كمشروع يهدف للربح.

أسباب الانبعاثات الحرارية ومسببات البصمة الكربونية للإنسان

وشرحت الدكتورة هدى هلال أسباب الانبعاثات الحرارية ومسببات البصمة الكربونية للإنسان وهو المتسبب الأول في زيادة رقعتها، مقدمة الحلول التي يمكن من خلالها التقليل من البصمة الكربونية مثل ترشيد استخدام الطاقة والوقود من استقلال الدراجات بدلاً من السيارات للتقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية والعمل على إعادة تدوير المخلفات وترشيد المخلفات وتعديل السلوك وترشيد الاستهلاك .

كما استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الندوة التعريفية التوعوية حول التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وتطرقت الندوة لتعريف مفهوم التغيرات المناخية وأسباب ظهور الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري التي أدت إلى تكوين طبقة من الغازات خارج وداخل الغلاف الجوي نتج عنها ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة وهو ما تسبب في جفاف عدد من الأنهار وحرائق الغابات وغيرها من التأثيرات المباشرة على حياة الإنسان على سطح الأرض.

«نجوى»: للجامعات دور في زيادة الوعي البيئي

ونبهت الدكتورة نجوى بدر لضرورة تعريف الشباب والأجيال الجديدة بمخاطر التغيرات المناخية ليكونوا على وعي تام بكافة تأثيراتها الحالية والمستقبلية و يكونوا جزءاً من حل هذه المشكلات، منوهة لدور الجامعات في زيادة الوعي البيئي وتداعياته على كافة مناحي الحياة.