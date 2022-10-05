«Monster: The Jeffrey Dahmer Story» يحقق 496 مليون مشاهدة في 12 يوما

نجح مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» للمخرج رايان مورفي، في تحقيق رقم قياسي في المشاهدات خلال الأسبوع الثاني من عرضه على منصة «نتفليكس»، إذ أصبح في المركز التاسع في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة باللغة الإنجليزية، على المنصة الإلكترونية، وذلك بعد ما وصلت ساعات المشاهدة حتى الآن لـ 496.1 مليون ساعة، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

تعتمد «نتفليكس»، في حساب شعبية أعمالها من خلال حساب عدد الساعات التي جرى مشاهدتها في أول 28 يومًا من عرض المسلسل على المنصة، ومسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» حقق بعد 12 يومًا فقط 496.1 مليون ساعة، ولا يزال أمامه 16 يومًا ليحقق رقمًا قياسيًا في المشاهدات، ووفقًا لبيانات المنصة الإلكترونية، شاهد المسلسل المكون من 10 حلقات بإجمالي ساعات 8.8 ساعة ما لا يقل عن 56 مليون مستخدم حتى الآن.

قائمة مسلسلات الأعلى مشاهدة على «نتفليكس»

وللأسبوع الثاني على التوالي يحتل المسلسل، الذي يقوم ببطولته إيفان بيترز في دور القاتل «جيفري دامر»، المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة باللغة الإنجليزية خلال الأسبوع، حيث جرى مشاهدته في الفترة ما بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر لمدة 299.84 مليون ساعة، بينما جاء في المركز الثاني الموسم الخامس من «Dynasty» حيث جرى مشاهدة 44.6 مليون ساعة، وفي المركز الثالث مسلسل «Fate: The Winx Saga» بمشاهدة 26.4 مليون ساعة.

تفاصيل مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

يستكشف المسلسل دوافع وأساليب القاتل المتسلسل جيفري دامر حول جرائم القتل التي ارتكبها بين عامي 1978 و1991، وهو من بطولة إيفان بيترز، ريتشارد جنكينز، مولي رينجوالد، ونيسي ناش، جرى إصدار جميع حلقات المسلسل في 21 سبتمبر الماضي، ولاقت آراء متباينة، إذ أشاد بعض النقاد بأداء «بيترز»، بينما واجه مجموعة من الانتقادات بسبب مشاهد العنف التي تضمنها.