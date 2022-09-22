نتفليكس تكشف عن الصور الأولى «3 Emily In Paris»

كشفت منصة نتفليكس، عن صور جديدة خاصة بالموسم الثالث بمسلسل «Emily In Paris»، تمهيدًا لعرضه عبر منصتها بشكل حصري، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تعود مؤلفة المسلسل وصاحبة الرؤية الفنية للمسلسل، والحائزة على عدة جوائز، دارين ستار للموسم الثالث من المسلسل المرشح لجائزة إيمي Emily in Paris، كما تعود أيضا المنتجة والنجمة لي لي كولينز بدور إميلي كوبر، جنبا إلى جنب مع أبطال الموسم الأول والثاني فيلبين ليروي بيوه، لوكاس برافو، آشلي بارك، كميل رزات، صامويل أرنولد، برونو غويري، ويليام أبادي، ولوسيان لافيكونت.

أبطال الجزء الثالث من Emily In Paris

المسلسل من بطولة، لي لي كولينز (إميلي كوبر)، فيلبين ليروي بيوه (سيلفي غراتو)، لوكاس برافو (غابرييل)، آشلي بارك (ميندي)، كميل رزات (كميل)، صامويل أرنولد (لوك)، برونو غويري (جوليان)، ويليام أبادي (أنطوان لامبرت)، لوسيان لافيسكونت (ألفي).

أحداث مسلسل Emily In Paris

تدور أحداث مسلسل Emily In Paris، بعد عام واحد من انتقالها من شيكاغو إلى باريس للالتحاق بوظيفة أحلامها، تجد إميلي نفسها في مفترق طرق حاسم في جميع جوانب حياتها وتواجه مسارين مختلفين للغاية، إذ يتعين على إميلي أن تقرر أين يكمن ولاءها، العمل أم حياتها العاطفية، وماذا تعني تلك القرارات لمستقبلها في فرنسا، ومع كل هذا استمرارها في خوض المغامرات وأخذ المنعطفات المفاجئة التي تفرضها الحياة في باريس.