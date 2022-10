سلسلة وثائقية جديدة عن «اعترافات القاتل جيفري دامر».. تعرض 7 أكتوبر

بعد المشاهدات المرتفعة التي حققها مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»، منذ طرحه في 21 سبتمبر الماضي على منصة «نتفليكس»، تستعد الشبكة لإطلاق مسلسل وثائقي جديد عن القاتل الشهير جيفري دامر بعنوان «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes»، يوم 7 أكتوبر الجاري، والتي تتضمن مجموعة من المقابلات المسجلة مع السفاح.

ويأتي المسلسل الوثائقي «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes» عن جيفري دامر في 3 أجزاء، ويحمل توقيع المخرج جو بيرلينجر، الذي سبق أن أصدر سلسلة حلقات عن سفاحين آخرين من بينهم تيد بوندي وجون واين جاسي، ويتضمن المسلسل مقابلات مسجلة تم اكتشافها حديثًا مع فريق «دامر» القانوني، بالإضافة إلى مقتطفات من اعترافاته التي تقشعر لها الأبدان، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

البرمو الدعائي للمسلسل الوثائقي «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes»

ويسلط المقطع الدعائي الضوء على تعقيدات «دامر» ويحاول إلقاء نظرة ثاقبة على سبب ارتكاب أعمال عنف وحشية ومروعة، حتى دامر يقول في المقطع الدعائي إنه لا يستطيع إعطاء «إجابة مباشرة» على سبب جرائمه،

مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» يتصدر قائمة المشاهدات على «نتفليكس»

يحتل مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» للمخرج رايان مورفي، وبطولة ايفان بيترز بدور القاتل جيفري دامر، المرتبة الأولى حاليًا في قائمة «نتفليكس» للأكثر مشاهدة، حيث وصلت المشاهدات لـ 196 مليون ساعة منذ العرض الأول.

ويغوص المسلسل في حياة السفاح الذي قام بقتل تقطيع أوصال ما بين 17 رجلا في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية، ما بين عامي 1978 و1991، وأثار المسلسل حالة واسعة من الجدل بسبب مشاهد العنف التي يتضمنها، وهو ما أدى إلى موجة من الاعتراضات من عائلات ضحايا السفاح، بسبب تصوير مشاهد قتلهم على الشاشة.