وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر والمولد النبوي

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر وبذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكّدًا الوقوق خلف رئيس الجمهورية تقديرًا للإنجازات العظيمة في ظل قيادته بمختلف المجالات.

وزير الأوقاف للرئيس والقوات المسلحة: نقف خلفكم ونقدر إنجازاتكم

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته بفعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ القرآن الكريم تحدث حديثا كاشفًا عن عظيم مكانته وكريم أخلاقه، فقد قال القرآن (وما ينطق عن الهوى، وما كذب الفؤاد وما رأى، وما ضل صاحبكم وما غوى، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلمه شديد القوى، وإنك لعلى خلق عظيم)، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله.

جمعة: القرآن تحدث عن عظيم مكانة الرسول وكرم أخلاقه

وتابع وزير الأوقاف، أنَّه «يجب علينا أن نلتزم أقصى درجات الأدب عند الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم، أو الحديث عن سنته المشرفة التي لا غنى عنها في بيان كثير مما أجمل بالقرآن الكريم، فكل تفاصيل الدين كلها جاءت في السنة الشريفة مفصلة قولا وعملا».