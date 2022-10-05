أحمد البدري بطل موقعة أبوعطوة عن تكريم السيسي: مشوفتش قبله ولا بعده

أكد البطل أحمد البدري أحد أبطال موقعة أبوعطوة في حرب أكتوبر المجيدة وأحد المكرمين في احتفالات القوات المسلحة بانتصار أكتوبر، سعادته بتكريمه من الرئيس السيسي قائلًا: «مشوفتش تكريم قبله ولا هشوف تكريم بعده».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يستطيع وصف شعوره من ناحية الرئيس السيسي، خاصة وقتما حيا الرئيس السيسي أبطال معركة أبوعطوة، مشيدًا باعتذار الرئيس السيسي لهم «أول مرة أشوف رئيس جمهورية في العالم بيتأسف لرجالته إنه اتأخر عليهم المدة دي كلها ومكرمهمش».

ربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف مصر زي ما إنت عايز تشوفها

وأضاف: «أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يقويه على خدمة الـ100 مليون من الشعب المصري وربنا يطول في عمره وربنا يديله الصحة»، متابعًا «أنا قولت له ربنا يطول في عمرك لحد ما تشوف مصر زي ما إنت عايز تشوفها».

وتذكر البدري معركة أبوعطوة حينما تحركت 4 كتائب، لافتًا إلى أن كتيبته كانت مهمة مستحيلة وذهاب بلا عودة «رايحين مش هترجعوا» لتعطيل قوات العدو عن التقدم من الخلف للأمام لحين عبور القوات المصرية المانع المائي وإقامة الكباري، لافتًا إلى أن مدة المهمة كانت 6 ساعات ولكنها قاتلت 12 ساعة في منطقة الطاسة خلف خطوط العدو بـ52 كيلو وعدد كبير من الأبطال استشهد ولم يعد، مؤكدًا أنه أصيب في الرقبة ولم يستطيع الكلام لمدة عام.