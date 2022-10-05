«الصحة»: خدمات طبية لـ196 ألف مواطن بمعهد السكر خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ195 ألفا 670 مواطنًا من خلال المعهد القومي للسكر، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر 2022.

خدمات طبية لـ150 ألف مواطن بالعيادات الخارجية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى تقديم الخدمة لـ150 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، فيما تردد على قسم الاستقبال 17 ألفا و920 مواطنا، إضافة إلى إجراء أكثر من 160 ألف أشعة بين «تشخيصية، تداخلية، موجات فوق صوتية، دوبلكس، رسم قلب، دوبلر»، واستقبل قسم التحاليل 10 آلاف مواطن، لإجراء 11 ألف تحليل في معمل المعهد.

وتابع أنّه تم إجراء 6715 عملية قسطرة تنوعت بين قسطرة قلبية، وطرفية، إضافة إلى إصدار أكثر من 35 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى مشاركة المعهد في العمليات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

رفع كفاءة الأطباء وتحسين الخدمات الطبية

من جانبه، قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنّ المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة ورعاية طبية من خلال التدريب المستمر للأطقم الطبية في تخصصات «الباطنة، الأوعية الدموية، الأشعة، المعمل، الرمد، الأسنان»، ضمن برنامج الزمالة المصرية، لرفع كفاءة الأطباء وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب نبيه، مدير المعهد القومي للسكر، إنّه جرى تطوير مدرسة التمريض بالمعهد وتحويلها إلى معهد بزيادة عدد سنوات الدراسة إلى 5 سنوات وتخريج أول دفعة في 2021، مشيرًا إلى إنشاء قسم للأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، بسعة 18 سريرا، بتكلفة 7 ملايين جنيه، واستقبال الأطفال من عمر عام وحتى 18 عامًا، إضافة إلى إنشاء وحدة رعاية أطفال للنوع الأول، والتي تختص بحالات النوع الأول من مرض السكر والغيبوبة الكيتونية.