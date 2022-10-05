إذاعة أمريكية: تسريبات خط الغاز «نوردستريم» تتسبب في ارتفاع حرارة الأرض

ذكرت إذاعة «إن بي آر»، الأمريكية، إن إعلان وكالة الطاقة الدنماركية، إيقاف سلسلة التسريبات في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تمر تحت بحر البلطيق «نورد ستريم»، أعقبه تسرب منفرد لغاز الميثان، وهو أحد غازات الدفيئة شديدة القوة، التي تزيد من درجة حرارة الأرض، ونقلت الصحيفة عن «إيانس بينيتوجلو»، وهو أحد مراقبي انبعاثات غاز الميثان في مؤسسة «كلين إير»، أن هذا التسرب الخاص بالميثان أكبر من التسريبات السابقة.

تسرب 100 إلى 400 ألف طن من الغاز الطبيعي

وقدر العلماء بشكل منفصل كميات مختلفة من تسرب نورد ستريم، من الغاز، تتراوح بين 100 ألف طن إلى ما يقرب من 400 ألف طن، ويقول «بينيتوجلو»: «هناك تقديرات متناقضة ، لكنها تشير جميعها إلى تسرب ضخم حقًا»، وتابع التقرير أن تسريبات الميثان تعد ما يقرب من خمسة أضعاف من أكبر تسرب حدث في كاليفورنيا في عامي 2015 و2016، وكان للتسرب الذي حدث في خط «أليسو كانيون»، الذي يعبر جبال «سانتا سوزانا»، نفس التأثير على المناخ مماثل لحرق ما يقرب من مليار جالون من البنزين، وفقًا لـ «مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا».

الميثان أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة

ويعد غاز الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، وعند إطلاقه في الغلاف الجوي، يكون في البداية أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة، على الرغم من أن هذا التأثير يتضاءل مع مرور الوقت، وقد يكون للميثان الناتج عن التسريبات، في خطوط أنابيب «نورد ستريم»، التي تمتد بين روسيا وألمانيا تأثير قوي في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض.

يذكر أن نورد ستريم 1، ونورد ستريم 2، لم ينقلا الغاز الطبيعي بشكل نشط عندما هزت الانفجارات خطوط الأنابيب قبالة سواحل الدنمارك، على الرغم من وجود بعض الغاز في الخطوط.