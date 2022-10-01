توقف تسرب غاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

توقف تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق، اليوم، نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه، وفقا لما أوضح أولريش ليسيكن المتحدث باسم الشركة المشغلة.

إغلاق خط الأنابيب ومنع تسرب الغاز

وأشار المتحدث باسم الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم2»، إلى أن ضغط الماء أدى إلى إغلاق خط الأنابيب ومنع تسرب الغاز، منوها بأنه لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب، لافتا إلى أن كمية الغاز التي يعتقد أنها في خط الأنابيب لم تحدد بعد، وفقا لفرانس برس.

يشار إلى أن خطي أنابيب نورد ستريم لا يعملان حاليا، إلا أنهما كانا يحتويان على الغاز.

روسيا تقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا

وجدير بالذكر أن خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 يربطان بين روسيا وألمانيا، وقطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا؛ إثر العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عليها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.