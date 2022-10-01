«اندبندنت عربية»: شكوك حول عمل تخريبي في حادثة التسريب بـ«نورد ستريم»

قالت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية، إن سلسلة من الانفجارات تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بخطوط أنابيب الغاز البحرية الروسية «نورد ستريم»، وكانت عملًا تخريبيًا واضحًا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء البريطانية مع نظيرتها الدنماركية ميت فريدريكسن في «داونينج ستريت»، حيث أطلعتها رئيسة الوزراء الدنماركية على آخر التطورات في بحر البلطيق.

شكوك حول «نورد ستريم»

وبحسب صحيفة « اندبندنت عربية»، فإن هناك شكوك عميقة في العواصم الغربية بأن موسكو نفذت الهجمات على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى ألمانيا كوسيلة لكثيف الضغط على إمدادات الطاقة.

وقالت فريدريكسن خلال اللقاء: «هذا تخريب لبنية تحتية بالغة الأهمية، لذلك بالطبع، الوضع خطير للغاية».