التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بمصلحة الضرائب.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن حاجة مصلحة الضرائب المصرية ، لشغل العديد من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى «الممتاز»، وذلك بشروط وضوابط وإجراءات خاصة للتقدم لهذه الوظائف والحصول عليها ، على النحو التالي:

بيانات الوظائف المطلوب شغلها

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة الضرائب المصرية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة المالية

وصف الوظيفة:وظائف بالمستويات الوظيفية –الممتاز- كما هو موضح بالمرفق .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة قدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

المهارات الفنية: القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سنوات الخبرة

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة

-بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاماً في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة .

3– المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .

4- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .

5- أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6 ، و ( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ) .

6- سيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان عن الوظائف

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/14

نهاية الإعلان:2022/10/13

العدد المطلوب:10

- تسلم الطلبات والمستندات اللازمة باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة )

ولمدة ثلاثين يوما إعتبارا من 13/09/2022 وحتى 12/10/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً .