التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بمصلحة الضرائب.. تعرف على التفاصيل
التقديم خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر
كتب:
ماهر هنداوي
07:01 ص | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
وظائف حكومية شاغرة بوزارة المالية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن حاجة مصلحة الضرائب المصرية ، لشغل العديد من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى «الممتاز»، وذلك بشروط وضوابط وإجراءات خاصة للتقدم لهذه الوظائف والحصول عليها ، على النحو التالي:
بيانات الوظائف المطلوب شغلها
الجهة طالبة الإعلان:مصلحة الضرائب المصرية
المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية
المجموعة النوعية:للوظائف القيادية
الجهه التابع لها:وزارة المالية
وصف الوظيفة:وظائف بالمستويات الوظيفية –الممتاز- كما هو موضح بالمرفق .
المهارات المطلوبة
المهارات الأساسية:أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة قدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .
المهارات الفنية: القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
سنوات الخبرة
- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة
-بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاماً في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .
شروط المتقدمين
شروط المؤهل:
مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل
المستندات المطلوبة:
1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة
2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة .
3– المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .
4- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .
5- أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6 ، و ( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ) .
6- سيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .
بيانات الإعلان عن الوظائف
حالة الوظيفة:وظيفة خالية
بداية الإعلان:2022/09/14
نهاية الإعلان:2022/10/13
العدد المطلوب:10
- تسلم الطلبات والمستندات اللازمة باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة )
ولمدة ثلاثين يوما إعتبارا من 13/09/2022 وحتى 12/10/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً .