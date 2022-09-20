رئيس التحرير

أحمد الخطيب

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بمصلحة الضرائب.. تعرف على التفاصيل

التقديم خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر

كتب:

ماهر هنداوي
07:01 ص | الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
وظائف حكومية شاغرة بوزارة المالية

وظائف حكومية شاغرة بوزارة المالية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن حاجة مصلحة الضرائب المصرية ، لشغل العديد من الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفى «الممتاز»، وذلك بشروط وضوابط وإجراءات خاصة للتقدم لهذه الوظائف والحصول عليها ، على النحو التالي:

بيانات الوظائف المطلوب شغلها 

الجهة طالبة الإعلان:مصلحة الضرائب المصرية

 

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:وزارة المالية

وصف الوظيفة:وظائف بالمستويات الوظيفية –الممتاز- كما هو موضح بالمرفق .

المهارات المطلوبة 

المهارات الأساسية:أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة قدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية .

المهارات الفنية: القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

  

سنوات الخبرة

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة

-بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة قضاء مدة كلية مقدارها 19 عاماً في وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

  شروط المؤهل:

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

  المستندات المطلوبة:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة .

3– المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة .

4- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .

5- أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6 ، و ( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ) .

6- سيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

 

بيانات الإعلان عن الوظائف

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/14

نهاية الإعلان:2022/10/13

العدد المطلوب:10

- تسلم الطلبات والمستندات اللازمة  باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة )

ولمدة ثلاثين يوما إعتبارا من 13/09/2022 وحتى 12/10/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً .

 

  

اقرأ المزيد:

تفاصيل وظائف مصلحة الضرائب الجديدة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

«الضرائب»: وظائف جديدة لحملة بكالوريوس التجارة والحاسب والإحصاء

التنظيم والإدارة يعلن حاجة الضرائب العقارية لشغل وظائف جديدة .. تفاصيل

وظائف جديدة بـ «الضرائب العقارية».. 29 أبريل الفرصة الأخيرة
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.