تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

أقل من 3 أسابيع تفصل عشاق كرة القدم المصرية، ومتابعي كلًا من الناديين الأهلي والزمالك، عن موعد المباراة المرتقبة لبطولة السوبر المصري، التي من المقرر إقامتها 28 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

وتحصل شبكة قنوات أون تايم سبورت، على جميع الحقوق الرياضية الخاصة بالكرة المصرية سواء العربية أو الإفريقية، وغيرها من البطولات التي تشارك بها الفرق المصرية أو المنتخب الوطني، لذا ستنقل الشبكة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى كواليسها كافة لحظة بلحظة.

وفي السياق ذاته، قررت أيضًا شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، بث المباراة من خلال شبكتها المختلفة.

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 11681.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12303.

- معامل الترميز 27500.

- الاستقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1و2

- التردد 12091.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

- التردد 11804.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12330.

- استقطاب أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- معدل الترميز 27500.

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة السوبر المصري، للمنافسة على اللقب للموسم 2022- 2023، في أبو ظبي، يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة «التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي»، والمقرر إقامتها على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.