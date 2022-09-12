موعد مباراة السوبر المصري.. والقنوات الناقلة للقاء الأهلي والزمالك

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة السوبر المصري، ويبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة المهمة بين القطبين لمعرفة من الفائز، وهل سيواصل الزمالك انتصاراته وحصده للبطولات، أم سيعود المارد الأحمر ويثأر من خسارته للدوري المصري لعامين على التوالي لصالح الفريق الأبيض.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، موعد مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية:

موعد مباراة السوبر المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة السوبر المصري على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بين بطلي الدوري والكأس.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة السوبر المصري يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر من العام الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري

ومن المتوقع أن يتم إذاعة مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية، بعدما وقع مجلس أبوظبي، اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري هذا العام بدولة الإمارات الشقيقة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحتضن فيها الإمارات مباراة كأس السوبر المصري، بعد أن أقيمت في عامي 2015 و2018 في «ستاد هزاع بن زايد»، وفي 2017 و2020 في «ستاد محمد بن زايد»،.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

- صالة كرة القدم: 1050 درهمًا إماراتيًا.

- صالة العرض: 840 درهمًا إماراتيًا.

- صالة النادي وتشمل منطقة المأكولات والمشروبات: 735 درهمًا إماراتيًا.

- تراس النادي الجنوبي: 700 درهم إماراتي.

- الدرجة الخامسة: 500 درهم إمارتي.

- مقاعد محجوزة في GA1 فئة: 300 درهم إماراتي.

- GA2 فئة: 200 درهم إماراتي.

- GA3 فئة: 150 درهمًا إماراتيًا.

- GA4 فئة: 100 درهم إماراتي.

- GA5 فئة: 50 درهمًا إماراتيًا.

- الصندوق: 50،000 درهم إماراتي.