«التموين»: نستهدف 1.5مليون طن أرز من 6 ملايين لتأمين المخزون الاستراتيجي

تستقبل وزارة التموين، حاليا كميات الأرز الذي جرى حصاده من المزارعين، بناءً على الكمية المحددة للتوريد عن كل فدان تم زراعته، إذ أنه بانتهاء الموسم في منتصف ديسمبر المقبل يكون جرى حصاد 6 ملايين طن أرز بناءً على مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز، البالغة 1.5 مليون فدان، إذ ينتج الفدان الواحد 4 أطنان من الأرز الشعير.

التموين تستهدف 25% من حصاد الأرز الشعير للعام الحالي

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 1.5 مليون فدان تستهدف منها الوزارة توريد 1.5 مليون طن أزر شعير من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي لها من سلعة الأرز، إذ تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن من المزارعين الذين قاموا بالحصاد أكثر من 25 ألف طن منذ بدء موسم توريد الأرز الشعير 2022، في 25 أغسطس الماضي.

قرار إلزامي بتوريد طن واحد عن كل فدان

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا إلزاميا للمزارعين بتوريد طن واحد أرز شعير من إنتاجية كل فدان تم زراعته أي ‏‏25% من الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وذلك مقابل تسهيلات للمزارعين لزراعة الأرز في الموسم المقبل لعام 2023، فضلا عن تسليمهم مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة فقط عن كل طن مورد بقيمة 6600 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة و6850 لطن الأرز عريض الحبة.

موسم حصاد الأرز 2022

وينتهي موسم حصاد الأزر 2022، عقب شهر ونصف من الآن وتحديدا منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما تعاونت وزارة التموين مع الزراعة من أجل تسهيل حصول المزارعين الملتزمين بالتوريد على التقاوي والسماد من الجمعيات الزراعية، مع وقف صرف التقاوي لغير الملتزمين وتوقيع غرامة ماليه قدرها 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.