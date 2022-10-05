«الرعاية الصحية»: انتهاء ميكنة الخدمات بـ124 مركزا بمحافظات التأمين الشامل

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، انتهاء ميكنة 124 مركزا ووحدة طب أسرة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء»، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنّه جرى الانتهاء من التسجيل الإلكتروني للمسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على تلك المراكز والوحدات، كما جرى الانتهاء من ميكنة ملفات طب الأسرة الخاصة بهم، والانتهاء من تفعيل نظام الإحالة الإلكتروني بتلك المراكز والوحدات للمستويات الأعلى من الخدمة «الثانوية والثالثية» بالمستشفيات المتخصصة ومتعددة التخصصات الطبية التابعة للهيئة.

تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS بـ140 معملا

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنّه جرى الانتهاء من أعمال الميكنة بـ19 عيادة خارجية إضافة إلى 11 قسما داخليا بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر، فضلًا عن تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS بـ140 معملا، وتطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS بـ35 قسما للأشعة بالمنشآت الصحية بتلك المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، مع القائمين بالعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، لمتابعة تطورات ومؤشرات العمل بالإدارة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة وجعلها أكثر كفاءة ودقة، وبما ييسر حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل والمتعاملين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة على خدمات الرعاية الصحية بكل سهولة ويُسر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بالمجهودات المبذولة من القائمين بالعمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، وما يماثلها بالفروع، والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للعمل والمُضي قُدمًا نحو تحقيق استراتيجية ورؤية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية، في ضوء اهتمامات الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي لجميع القطاعات والمشروعات، ومنها مشروع التأمين الصحي الشامل، لبناء مصر الرقمية تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

التحول الرقمي من ركائز بناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية

وأشار السبكي، إلى أنّ التحول الرقمي يسهم في الربط بين جميع الخدمات الطبية التي يتلقاها المواطن داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ما يضمن حفظ جميع بيانات المرضى على الملفات الإلكترونية الخاصة بهم، ويسهم في عمل سجل طبي إلكتروني يحتوي على التاريخ المرضي للمنتفعين، متابعا أنّ التحول الرقمي من ركائز بناء منظومة رعاية صحية قوية وفعالة وبمقاييس عالمية.

جهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالهيئة تشهد تسارعًا كبيرًا

ولفت إلى أنّ جهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل تشهد تسارعًا كبيرًا، كما وجه بتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال مسيرة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بطرق عالمية ومبتكرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات ومؤشرات وإنجازات العمل بمنظومة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، كما استمع إلى كافة المتطلبات لاستكمال مسيرة الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وكذلك أخر تطورات العمل بمنظومة المطالبات الإلكترونية، والخاصة بوضع آلية للربط المميكن للمطالبات الإلكترونية مع الهيئة العامة للتأمين الشامل، وهو ما يحقق التكامل بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي، آخر مستجدات العمل في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تابع آخر تطورات العمل لتشغيل التطبيقات الجديدة بالهيئة، ومنها تطبيق إدارة الموارد البشرية HRIS، وكذلك امتداد تقنية الديجيتال باثولوجي «التشخيص الرقمي للأورام» بعدد من مستشفيات الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بعد إدخالها لأول مرة في مصر بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

حضر الاجتماع، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء هشام شندي، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مدير عام المكتب الفني لشئون مكتب المدير التنفيذي بالهيئة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة ميكنة النظم والتطبيقات، وجميع أعضاء فريق العمل بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.