 «قزامل»: تكريم الرئيس لي اليوم يؤكد اهتمامه بأهل العلم

قال الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، إنّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لي اليوم، في احتفالية سيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم، شرف له وللعلم ولعلماء الأزهر الشريف والأوقاف والإفتاء والجهات الدينية.

اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهل العلم والعلماء

وأضاف قزامل لـ«الوطن»، أنّ اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهل العلم والعلماء وأئمة الإسلام، يحتّم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لبيان وسطية الإسلام ونبذ التطرف والإرهاب البغيض والبعيد كل البعد عن فطرة الإسلام السليمة والشريعة الوسطية.

وتابع أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر: «نحن جنود للوطن ما حيينا لإظهار سماحة الإسلام ووسطيته ونبذ التطرف والإرهاب، لتحيا مصر في أمن وأمان ونهضة»

أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي

وخلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من العلماء والمتميزين والمجتهدين.

- الدكتور سيف رجب محمد قزامل، الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا.

- الشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة، مدير إدارة الأوقاف بالإسكندرية السابق.

- السيد عبدالحميد محمود عمر فراج، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والفنية.

- الدكتورة جُنية محمود محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية، مستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف.

- الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف.