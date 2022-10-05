السيسي: الشائعات جريمة في حق المجتمع.. وصاحبها آثم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّنا بحاجة إلى الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم، والحرص على مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالوعود والتكافل والتراحم، وأن نترجم المعاني السامية النبيلة إلى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا، والابتعاد عن مساوئ الأخلاق التي لا تليق بنا.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أنّه يجب الانتباه لخطورة بثّ الشائعات، قائلا إنّها جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق دينه ومجتمعه، يسعى للاضطراب والفوضى.

وتابع الرئيس السيسي، أنّه يجب الانتباه إلى ضعّاف النفوس، الذين لا يسعون للنقد البنّاء بهدف التعمير والإصلاح، بل لإثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد، مضيفا: «أثق وكلي ثقة بالله عز وجل في توفيقه لنا ببناء جمهوريتنا الجديدة، التي نتمنى أن ينعم فيها شعبنا العظيم بحياة جديدة آمنة».