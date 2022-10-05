السيسي يكرم عددا من العلماء والمتميزين خلال حفل «الأوقاف» بالمولد النبوي
كتب:
نرمين عفيفي
11:32 ص | الأربعاء 05 أكتوبر 2022
الرئيس السيسي
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العلماء والمتميزين والمجتهدين، خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
أسماء المكرمين
والمكرمون هم:
- الدكتور سيف رجب محمد قزامل الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا.
- الشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة مدير إدارة الأوقاف بالإسكندرية السابق.
- السيد عبدالحميد محمود عمر فراج، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والفنية.
- الدكتورة جُنية محمود محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية، مستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف.
- الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف.
تكريم عالمين من الأردن وتنزانيا
كما كرم رئيس الجمهورية عالمين من الأردن وتنزانيا وهما:
- محمد أحمد مسلم، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- الدكتور أبو بكر زبير مفتي جمهورية تنزانيا.