السيسي يكرم عددا من العلماء والمتميزين خلال حفل «الأوقاف» بالمولد النبوي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من العلماء والمتميزين والمجتهدين، خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

أسماء المكرمين

والمكرمون هم:

- الدكتور سيف رجب محمد قزامل الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا.

- الشيخ محمد فتحي أبو الحسين محمد خشبة مدير إدارة الأوقاف بالإسكندرية السابق.

- السيد عبدالحميد محمود عمر فراج، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والفنية.

- الدكتورة جُنية محمود محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية، مستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف.

- الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز ببني سويف.

تكريم عالمين من الأردن وتنزانيا

كما كرم رئيس الجمهورية عالمين من الأردن وتنزانيا وهما:

- محمد أحمد مسلم، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

- الدكتور أبو بكر زبير مفتي جمهورية تنزانيا.