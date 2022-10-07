اعرف مواسم صيد الأسماك في بحيرة المنزلة.. «بلطي وطوبار ودنيس»

لصيد الأسماك مواسم يعرفها ويحفظها الصيادون عن ظهر قلب، إذ ينتظرون تلك المواسم بفارغ الصبر، كونها مصدر رزق لهم وتساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وتعد بحيرة المنزلة إحدى أكبر وأهم البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر، وتمتاز بوفرة صيدها.

تطل بحيرة المنزلة على أربع محافظات، هي «دمياط، الدقهلية، بورسعيد، الشرقية»، وتصلها مياه النيل من ترعة السلام، بالإضافة إلى الماء المالح من البحر الأبيض المتوسط عبر بوغازي، وتمتاز بثلاثة مواسم رئيسية للصيد.

يقول السيد زكريا رجب عضو اللجنة الاستشارية للثروة السمكية عن المصايد والبحيرات المصرية، فىيتصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بحيرة المنزلة تمتاز بثلاثة مواسم، وهي «البدارى والنيلية والخراجى».

موسم البدارى

يبدأ موسم البدارى مع بداية فصل الربيع من شهر مارس حتى أوائل شهر مايو، وفي هذا الموسم يكون البلطي الزيللي «الشبار الأخضر» محملًا بالبطارخ وسعره عالي ومتوفر بالأسواق، وبسبب طعمه المميز هناك إقبالًا عاليًا من المستهلكين على شرائه.

موسم النيلية

يبدأ موسم النيلية مع بداية شهر أغسطس حتى أواسط شهر أكتوبر فترة فيضان النيل، وفيها يأكل سمك البلطي بشراهة بعد فترة صيام في أثناء حراسته لصغاره، ويكون متوافر بشكل غزير في الأسواق، وحجمه كبير، وكان الصيادون ينتظرون هذا الموسم من كل عام كي يزوجوا أبنائهم أو يبنوا بيوتًا جديدة بسبب وفرة الرزق وكثرة الأسماك.

موسم الخراجي

وفي موسم الخراجي الذي يبدأ في أواسط شهر نوفمبر إلى أوائل شهر يناير، تتجمع أسماك الطوبار إحدى فصائل عائلة البوري في أسراب وتكون محملة بالبطارخ، وتبدأ رحلة العودة من البحيرات إلى البحر المتوسط لوضع البيض والتكاثر بالبحر ورعاية الصغار، ثم تعود الأمهات مع الصغار أو الزريعة مرة أخرى للبحيرات، لتبدأ دورة جديدة هي وأنواع أخرى مثل الدنيس والقاروص في نفس التوقيت.

اختيار أوقات الصيد

وأكد «رجب» أن نجاح رحلات صيد الأسماك يعتمد بشكل أساسي على اختيار الوقت المناسب وفهم طبيعة الأسماك، حيث تُعتبر الأسماك من الحيوانات ذوات الدم البارد، لذلك يتأثر نشاطها بدرجة حرارة الماء الذي تعيش فيه، فتكون خاملة في المياه الباردة، لذلك يُنصح بصيدها في الأوقات التي يكون الهواء فيها دافئًا، خاصةً أنّ الديدان والحشرات التي تتغذّى عليها الأسماك تكون نشيطةً في هذه الفترة.

صيد الأسماك في الصباح

ويُفضل صيد الأسماك في الصباح عندما ترتفع الشمس فوق الأفق أو في المساء، ويعتقد بعض الصيّادين أنّ الصباح مناسبًا لصيد الأسماك الكبيرة، في حين تُعدّ ساعات المساء مناسبة أكثر لصيد الأسماك صغيرة الحجم.

وأشار «رجب» إلى أن موسم النيلية بدأ حاليًا في بحيرة المنزلة، إذ يُفضّل صيد الأسماك خلال هذا الموسم في فترة الغسق، لأنّ المياه تكون أكثر دفئاََ نتيجة تعرضها لضوء الشمس لفترة طويلة، حيث أن الأسماك تنشط في هذه الفترة من العام وتتجه لتناول كميات أكبر من الطعام تحسّباً لنقص مصادر الغذاء في فصل الشتاء.