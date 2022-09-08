الطريق الدائري حول بحيرة المنزلة حزام أمان ضد التعديات.. يربط 5 محافظات

تشهد بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وأكثرها خصوبة، أعمال تطهير وتعميق ضمن مشروع تطوير البحيرات المصرية الذي بدأته الدولة، وتطل البحيرة على 4 محافظات هي «الدقهلية، بورسعيد، دمياط، الشرقية»، وتتصل بقناة السويس من خلال بوغاز يحد بورسعيد من الجنوب ويسمى «قناة الاتصال» ويصلها بالبحر الأبيض المتوسط بوغاز «الجميل».

إنشاء طريق دائري أهم خطوة في تطوير البحيرة

أهم خطوات تطوير البحيرة على الإطلاق هي إنشاء طريق دائري حولها، ليكون بمثابة حزام وصد طبيعي للبحيرة يمنع أي تعديات مستقبلية عليها، وبعد الانتهاء من إنشاء الطريق تحول إلى شريان مروري يربط 5 محافظات ببعضها البعض بداية من دمياط مرورا بالدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد.

حزام أمان ضد التعديات

يقول المحاسب على كيوان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تطوير بحيرة المنزلة، إن خريطة التطوير بدأت بعمل طريق دائري حول البحيرة ليكون مثل حزام حولها يمنع أي تعدٍ عليها فيما بعد، مشيرًا إلى أن هذا الطريق ساهم في مواصلة أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات.

وأكد "كيوان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطريق الدائري ربط مراكز ومدن المحافظات المطلة على البحيرة كما ربط الطريق الساحلي الدولى بطريق ترعة السلام بطريق محور 30 يونيو، وساهم في ربط 5 محافظات هي: الدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.

ربط مراكز ومدن 5 محافظات ببعضها البعض

وقال خليل العزبى، صياد، إن الطريق الدائري الذي جرى إنشاءه، سهل الوصول إلى مناطق كان من المستحيل الوصول إليها، وأضاف: "كنت استقل أكثر من سيارة للوصول إلى مركز الجمالية وأستغرق أكثر من ساعتين، وحاليًا أقود الدراجة النارية وأصل من دمياط إلى الجمالية في أقل من 30 دقيقة وهو نفس الحال بالسيارة".

وكشف سمير عبد العال، سائق على سيارة ربع نقل، بأن الطريق يمثل له طوق نجاة، إذ أن أغلب عمله يكون بين مراكز دمياط والدقهلية المطلة على بحيرة المنزلة خاصة الجمالية والمنزلة والمطرية، موضحا أنه كان يستقل طرق عديدة وصعبة للوصول إلى تلك الأماكن وحاليا الطريق حل مشكلة كبيرة ويوفر المال والوقود.

يذكر أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت في مايو 2017، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهاته بتطوير البحيرات الطبيعية ومنها بحيرة المنزلة التي تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، وتبلغ مساحتها 250 ألف فدان تقريباً.