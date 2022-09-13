«الثروة السمكية»: إنتاج بحيرة المنزلة وصل إلى 120 ألف طن سنويا

قال مجدي زاهر، مسؤول بهيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة بعد توجيهاته بدعم الشركات العاملة في تطوير وتنمية بحيرة المنزلة، وأصبحت النتائج مبهرة، إذ تنتج 120 ألف طن من الأسماك سنويا بعد الانتهاء من تطويرها.

ضوابط صيد الأسماك من بحيرة المنزلة

أوضح خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن بحيرة المنزلة مفتوحة للصيد الحر تحت ضوابط معينة تقرها هيئة تنمية الثروة السمكية، ومنها استخدام المراكب الشراعية ووجود رخص صيد معتمدة لدى الصيادين، مع استخدام أنواع معينة من الشبكة لا تؤذي الأسماك خلال صيدها.

تنقية مياه بحيرة المنزلة

أشار إلى أنه جرى تحويل 5.5 مليون متر مكعب يوميا من بحر البقر إلى شرق التفريعة لمحور القناة، وأصبحت مياه صرف الزراعة تستخدم في الري بعيدا عن بحيرة المنزلة، ما أدى لتوفير المياه النقية الخالية من أي أنواع التلوث، مضيفا أن بحيرة المنزلة أصبح بها أسماك نظيفة تليق بالمستهلك المحلي والدولي.

صرف شباك ومراكب لصغار المزارعين

وأكد المسؤول بهيئة الثروة السمكية، أن الهيئة صرفت أنواعا معينة من الشباك والمراكب الصغيرة لصغار الصيادين في البحيرة والدقهلية، بالإضافة لورش عمل لتدريب الصيادين على أنواع الصيد وتعريفهم بخطورة الصيد للأسماك الصغيرة واستخدام طرق الصيد غير المشروعة وخطورتها على البيئة، موضحا أنه يجرى مواجهة الخارجين على القانون من خلال شرطة المسطحات المائية وحرس الحدود لمنع صيد الزريعة وبيعها للمزارع ومراقبة المخارج والمداخل من خلال نقاط حراسة ثابتة.