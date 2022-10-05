مصرع شخص صدمته سيارة نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ.. وضبط السائق

لقي شخص مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة نقل على الطريق الدولي الساحلي في اتجاه محافظتي البحيرة والإسكندرية، بالقرب من قرية عرب المحضر، التابعة لمركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ، وجري نقل جثمانه إلي مستشفى فوه المركزي.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد مصرع شخص نتيجة اصطدام سيارة نقل به على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه محافظتي البحيرة والإسكندرية، بالقرب من قرية عرب المحضر التابعة لدائرة المركز، ليتوفى في الحال متأثرًا بإصابته، وجرى إيداعه بمشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن الجثة لشخص يدعى «ع.ا.ا.إ.ا»، 55 عاماً، مقيم بمركز مطوبس، وتبين اصطدام السيارة به، أثناء مروره للطريق.

ضبط السائق قائد السيارة النقل

ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز مطوبس، في ضبط السائق قائد السيارة النقل، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس، ليجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض علي جهات التحقيق بمركز مطوبس، لمباشرة التحقيقات في الواقعة، لكشف ملابساتها.

فيما جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق بمركز مطوبس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.