عناوين مكاتب تأهيل ذوي الهمم بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجر العمل على تقديم الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرهم، لافتة إلى أن مكاتب التأهيل تساعد ذوي الهمم فى الحصول على شهادات تأهيل للمعاقين، وإصدار بطاقات إثبات شخصية لهم، كما تساعدهم على صرف أجهزة تعويضية.

مراكز التأهيل بمحافظة كفر الشيخ

ولفتت التضامن على الموقع الرسمى لها، إلى أن مراكز التأهيل منتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مكاتب التأهيل بمحافظة كفر الشيخ موجودة بالأماكن التالية:

- مكتب بندر كفر الشيخ بشارع صلاح سالم، أمام المحكمة بمدينة كفر الشيخ.

- مكتب مركز كفر الشيخ، عمارة 38 بالمساكن الاقتصادية بكفر الشيخ.

- مكتب بيلا بشارع مسجد السلام ببيلا.

- مكتب فوة بمجلس مدينة فوة.

- مكتب سيدى سالم بشارع الشرطة بسيدى سالم.

- مكتب الحامول بشارع عمر بن الخطاب بالحامول.

- مكتب بلطيم بالساحل القبلى بالبرلس.

- مكتب الرياض مقابل مجلس مدينة الرياض.

- مكتب قلين بجمعية الشهيد راجح - قلين البلد.

- مكتب مطوبس بشارع الدكتور الذهبي عمارة مجلس المدينة.

مراكز التأهيل بمحافظة المنيا

- مكتب المنيا بشارع الحرية بجوار عمر بن الخطاب.

- مكتب ملوي بشارع المصرف القبلي.

- مكتب العدوة بشارع عبد الله بجوار مؤسسة السلع الغذائية.

- مكتب أبو قرقاص 16 شارع مبارك خلف مدرسة صلاح الدين الإعدادية.

- مكتب سمالوط بشارع مسجد عبد الجواد سالم أمام مخبز طارق.

- مكتب مغاغة بشارع الجلاء بمغاغة.

- مكتب بندر المنيا بـ45 شارع راغب بالمنيا.

شروط الالتحاق بمكاتب التأهيل

وأكدت التضامن، على موقعها الرسمي، أن شروط الإلتحاق بمكاتب التأهيل تتمثل فيما يلي:

- أن يكون أتم مرحلة العلاج الطبي والحالة مستقرة.

- أن يكون مقيما في دائرة اختصاص المكتب للنطاق الجغرافي الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

- ألا يكون مصابا بالأمراض النفسية والعقلية.