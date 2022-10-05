مصرع طفلة وإصابة والدها في حادث سير بكفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها، وأُصيب والدها نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص، أمام الموقف الجديد، في مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصاب إلى مستشفي كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، وإيداع جثة الطفلة مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بلاغ يفيد اصطدام سيارة ميكروباص بشخص ونجلته أمام الموقف الجديد، في مدينة كفر الشيخ، أسفر عن وفاة الطفلة في الحال، وإصابة والدها، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام وفاة حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، مقيمة في كفر الشيخ، وإيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وإصابة والدها أشرف محمد قطب، 33 سنة، مقيم بكفر الشيخ، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وأُجريت له الفحوصات والأشعة اللازمة في مستشفى كفر الشيخ العام، ووضعه تحت الملاحظة.