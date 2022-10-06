«العليا للفيروسات» توجه رسالة للمواطنين بشأن برودة الجو: طعموا ولادكم

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين خلال الفترة المقبلة ومع دخول فصل الشتاء والبرد من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تحسباً للإصابة بالمرض.

أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة التأكيد والسعي للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، مشددا على الالتزام بالتعليمات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

إجراءات مواجهة كورونا

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد رصد عدد من الفيضانات بالمرض بين المواطنين ولكنها ليست بالمعدلات الخطيرة وأن نسب بسيطة جداً، مؤكداً انه لم يتم رصد أي متحورات جديدة بفيروس كورونا خطيرة.

ضرورة الحصول على تطعيمي كورونا والإنفلونزا

طالب «حاتم»، بضرورة تلقي لقاح كورونا والجرعات التنشيطية، خاصة الطلاب في المدارس والجامعات تحسبا لوجودهم في أماكن مزدحمة، فضلا عن ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسيمي المتوفر في المستشفيات والصيدليات، للوقاية من نزلات البرد.