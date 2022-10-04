الصين تسجل 250 إصابة بـ كورونا في يوم واحد..وكوريا الجنوبية 19 وفاة

سجَّلت السلطات الصحية في الصين، 250 إصابة محلية العدوى بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 151 في منغوليا الداخلية و27 في قوانجدونج.

وسجَّلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 16423 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 106 حالات وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 24.8 مليون إصابة

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 24848184 حالة، مضيفة أن البلاد سجلت 19 حالة وفاة بــ«كورونا»، ليصل إجمالي الوفيات إلى 28528 حالة وفاة.