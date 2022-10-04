«حياة كريمة» تطلق حملة «طرق الأبواب» ضد كورونا في سوهاج

حملة جديدة تطلقها وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تحت عنوان «طرق الأبواب»؛ بهدف تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في محافظة سوهاج، بهدف الوقاية من عدوى «كوفيد 19» التي ما زالت متواجدة بين عدد من المصابين.

بدأت حملة «طرق الأبواب» بتعاون وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، يوم 25 سبتمبر حتى يوم 9 أكتوبر، ولمدة 15 يوما، بهدف حماية أهالي سوهاج من عدوى فيروس كورونا.

وتتيح حملة «طرق الأبواب» لقاح كورونا يوميا في جميع ومختلف قرى محافظة سوهاج، حيث تم تطعيم أكثر من 30 ألف مواطن يوميا ضد عدوى «كوفيد 19»، ضمن الخطة المستهدفة للحملة.

ومن المقرر الإعلان عن أي حملات مشابهة في المحافظات الأخرى، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي، بحسب ما أعلنت عنه مؤسسة حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

حملات «حياة كريمة» في سوهاج

ولم تكن هذه الحملة هي الوحيدة لمؤسسة حياة كريمة داخل سوهاج، حيث أطلقت منذ أيام بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لقرية الشيخ جامع التابعة لمركز دار السلام، حيث تم مناظرة وعلاج 546 رأس ماشية من الأغنام والأبقار، فضلا عن 45 حالة طيور، ممثلة في حظاشر وعشش داخل البيوت.

ومن ناحية أخرى تسلمت محافظة سوهاج 14 ألف شجرة مثمرة، من «التوت والجوافة» من وزارة البيئة، لزراعتها في قرى «حياة كريمة» ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»، حيث أعلنت المحافظة عن وصول 14 ألفا و250 شجرة مثمرة.

وجرى تسليم الأشجار المثمرة إلى مركز المنشاة من بينها 9250 شجرة توت، و5000 شجرة جوافة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية COP27، والتوجه لأن تكون جميع المحافظات صديقة للبيئة.