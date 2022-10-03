كوريا الجنوبية تسجل 12150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 12150 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بينها 132 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24831761 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد، سجلت 20 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 28509 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل 189 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 189 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيس للبلاد، امس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين حالات الإصابة المسجلة 80 إصابة في منغوليا و 45 في سيتشوان.

خروج 256 مريضا بالفيروس من المستشفيات بعد تعافيهم بالصين

وأضافت اللجنة الصينية، أن البلاد لم تشهد، أمس الأحد، أي وفيات جديدة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة،، فيما خرج 256 مريضا بالفيروس من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي للبلاد، لترتفع الحصيلة إلى 242885 شخصا.

وفي ألمانيا، تعاف مستشار البلاد، أولاف شولتس، من إصابته بـ «كورونا»، وأنهى فترة عزله، وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الأحد، إن مستشار البلاد، أجرى اختبارا أكد شفاءه من الفيروس.

وأضاف المتحدث الألماني، أن شولتس، شرع على الفور مرة أخرى في أخذ مواعيد، وفي وقت سابق، أعلن شولتس، أنه سيتناول عقار «باكسلوفيد» بناء على نصيحة طبية.

ويوم الاثنين الماضي، أجرى شولتس اختبارا، أثبت إصابته بـ«كورونا»، ودخل المستشار الألماني، في عزل بشقته الرسمية في ديوان المستشارية.