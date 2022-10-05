«العليا للفيروسات» تتوقع انتشارًا أكبر للإنفلونزا العادية خلال الشتاء

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية قليلة جدًا، موضحاً أنه من المتوقع مع زيادة الحالات مع تراجع درجات الحرارة: «نأمل حال زيادة الأعداد ألا يحدث تحور للفيروس ويظل كما كان في الموجة السادسة بحالات بسيطة وأعراض خفيفة ومعدلات خطورة ضعيفة جداً لا تحتاج لجهاز تنفس صناعي».

زيادة إصابات الإنفلونزا عن كورونا الشتاء المقبل

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن يشهد الشتاء المقبل زيادة في حالات الإصابة بالإنفلونزا العادية عن العام الماضي، مناشداً جميع المواطنين المصابين بأمراض مزمنة سرعة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحاً أن التوقع عالمياً، يأتي بسبب انخفاض وتيرة الاصابات الشديدة بكورونا.

فيروس كورونا

وأكد أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالعادات الغذائية السليمة وكذلك الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحصول على التطعيمات اللازمة سواء ضد كورونا أو ضد الإنفلونزا.